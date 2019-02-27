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среда, 27 февраля 2019 13:40

Неприятная новость для водителей: автогаз передумал дешеветь

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Неприятная новость для водителей: автогаз передумал дешеветь
Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 11,10 грн/л. Фото: Обозреватель

В Украине начал дорожать автомобильный газ. Сети подняли цены на 10-15 коп./л. Ранее цена топлива падала.

На 10 коп./л автогаз подорожал на автозаправках ОККО, WOG, KLO, AMIC и Glusco. Сети ОККО и WOG продают топливо по 10,91 грн/л и 10,92 грн/л соответственно, передает enkorr.

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На АЗС "Укрнафты" автомобильный газ подорожал на 15 коп./л. Литр стоит 9,97 грн.

Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 11,10 грн/л. Дешевле всего - "Авиас" (9,89 грн/л).

С начала года автогаз подешевел на 3,12 грн/л, или на 23%.

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