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среда, 18 сентября 2019 12:23

Необходимо сузить коридор граничных цен для стабилизации стоимости электроэнергии – эксперт

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Необходимо сузить коридор граничных цен для стабилизации стоимости электроэнергии – эксперт
Президент Агентства инвестиционного менеджмента "Энергоменеджмент" Александр Притыка прокомментировал ситуацию с ценами на рынке электроэнергии

Пересмотр граничных цен на электроэнергию, так называемых прайс-кэпов (price caps), поможет сбалансировать предложение на дневном и ночном рынках, считает Александр Притыка, президент Агентства инвестиционного менеджмента "Энергоменеджмент".

В комментарии Бизнес-порталу UAprom.info он отметил, что внедрение прайс-кэпов стало вынужденной мерой, связанной с высокой монополизацией на рынке электроэнергии. При этом установленные значения нельзя назвать корректными.

"Мы видим на сопредельных рынках – а мы работаем с импортной электроэнергией, – что в дневные часы у нас завышена цена, а в ночные часы – занижена, что вызывает определенные перекосы, когда на рынке не хватает электроэнергии в ночные часы. То есть, люди сознательно уходят на балансирующий рынок и получают там +15% от цены. Потребитель, соответственно, тоже платит эту цену. И в дневное время цена неоправданно высокая, держится в значительной мере искусственно", - сказал он.

По его мнению, пересмотр прайс-кэпов поможет частично убрать дисбаланс предложения. "Наша рекомендация для регулятора – нужно сузить коридор. В дневные часы снизить граничные цены на 10%, а в ночные – повысить на 10%". Кроме того, на цену электроэнергии влияет ряд внешних факторов, в частности, снижение стоимости угля и газа в последние месяцы. Однако НКРЭКУ, устанавливающая ценовые параметры, не может оперативно реагировать на изменение ситуации на рынках", - отметил Притыка.

"Если бы НКРЭ имела возможность каждый день или каждую неделю их (прайс-кэпы – ред.) менять с учетом изменяющейся ситуации на рынках, то можно было бы экспериментировать. А так принятие этого решения занимает минимум 2 месяца", - прокомментировал эксперт.

UAprom.info
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