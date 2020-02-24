Нефть стремительно дешевеет: как коронавирус влияет на цену

Спрос на нефть сокращается. Фото: Главком

В понедельник цена нефти в мире упала на 3%. Стоимость барреля майской нефти Brent опустилась с $57,94 до $56,26.

Инвесторов волнует снижение спроса на нефть из-за быстрого распространения коронавируса за пределами Китая, пишет investing.com.

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"Спрос на нефть может быстрее сокращаться из-за ограничений на поездки. Вспышка коронавируса становится глобальной угрозой. Цены на нефть останутся уязвимыми, ведь коронавирус превращается в пандемию. Хотя в некоторых регионах Китая наблюдается улучшение статистики, но финансовые рынки будут оставаться на грани срыва, пока не увидим улучшение ситуации в Иране, Италии, Южной Кореи и Японии", - объясняет аналитик рынка Эдвард Мойя.

Город Тэгу в Южной Корее становится еще более изолированным из-за стремительного роста числа инфицированных. Некоторые авиакомпании приостанавливают полеты в город. Иран подтвердил 43 случая заражения коронавирусом и 8 летальных случаев.

Падение цен на многих сырьевых и финансовых рынках, которое наблюдается уже несколько дней, связывают со страхами из-за китайского коронавируса. Мировые СМИ выражают обеспокоенность относительно возможного влияния эпидемии в Китае на мировую экономику.