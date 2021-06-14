Нефть резко выросла в цене — максимум за два года

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 378
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 342
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 558
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1314
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1440
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 738
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1548
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1134
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 729
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 504
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 423
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1143
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 13:29

Нефть резко выросла в цене — максимум за два года

  Комментировать

Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до $73,20 за баррель. Это самый высокий показатель с мая 2019 года.

Нефть WTI поднялась на 0,7% до $71,38 за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года, сообщает Reuters.

Автор: Елена Луценко
  Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину
Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину

Автомобильный трафик возвращается к уровню перед пандемией. В Северной Америке и большей части Европы увеличилось количество самолетов после ослабления блокировок из-за карантина.

"В краткосрочной перспективе рынок нефти может быть нестабильным с частыми откатами. Цены на сырую нефть начинают снижаться, поскольку спрос в Европе и Индии сталкивается с проблемами.

Однако основная тенденция сохраняется, и глубокие откаты предоставят возможности для покупок на спаде", - сказал Авар Санду, старший менеджер сырьевых товаров Phillip Futures в Сингапуре.

Этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до $80 за баррель, поскольку вакцинация повысит экономическую активность во всем мире, сообщил Goldman Sachs.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо

Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину. За январь-апрель цена выросла на 18% до $3,480 млрд, пишет "РБК-Украина".

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5 грн.

Теперь среднюю стоимость горючего будет рассчитывать Нафтогаз, буцет предоставлять цифры Министерству экономики. Оно будет обнародовать расценки до пятого числа каждого месяца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нефть резко выросла в цене — максимум за два года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 12142
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 9909
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 5967
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4149
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3141
Экономика
Рекордно выросли убытки государственных предприятий
Рекордно выросли убытки государственных предприятий Просмотров: 9
Евросоюз изменил правила ввоза наличных
Евросоюз изменил правила ввоза наличных Просмотров: 558
Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список
Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список Просмотров: 126
Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют
Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют Просмотров: 621
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 26542
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть