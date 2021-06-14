Нефть резко выросла в цене — максимум за два года

Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до $73,20 за баррель. Это самый высокий показатель с мая 2019 года.

Нефть WTI поднялась на 0,7% до $71,38 за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года, сообщает Reuters.

Автор: Елена Луценко Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину

Автомобильный трафик возвращается к уровню перед пандемией. В Северной Америке и большей части Европы увеличилось количество самолетов после ослабления блокировок из-за карантина.

"В краткосрочной перспективе рынок нефти может быть нестабильным с частыми откатами. Цены на сырую нефть начинают снижаться, поскольку спрос в Европе и Индии сталкивается с проблемами.

Однако основная тенденция сохраняется, и глубокие откаты предоставят возможности для покупок на спаде", - сказал Авар Санду, старший менеджер сырьевых товаров Phillip Futures в Сингапуре.

Этим летом цена на нефть марки Brent вырастет до $80 за баррель, поскольку вакцинация повысит экономическую активность во всем мире, сообщил Goldman Sachs.

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Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину. За январь-апрель цена выросла на 18% до $3,480 млрд, пишет "РБК-Украина".

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5 грн. Теперь среднюю стоимость горючего будет рассчитывать Нафтогаз, буцет предоставлять цифры Министерству экономики. Оно будет обнародовать расценки до пятого числа каждого месяца.