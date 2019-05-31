Нефть рекордно подешевела

Нефть стоит дешевле всего с ноября 2018 года. Фото: Укрінформ

Нефть марки Brent подешевела до $64,61 за барр. Это наименьшая цена с ноября 2018-го.

Это связано с тем, что запасы нефти в США сократились гораздо меньше, чем прогнозировали - на 300 тыс. барр. Составляли 476,49 млн барр. Сокращение ожидали 900 тыс. барр, передает enkorr.

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Кроме того, США достигла рекордной добычи - 12,3 млн барр. в сутки.

Саудовская Аравия в мае также увеличила добычу. Правда, этого мало, чтобы компенсировать обвал иранского экспорта из-за санкций США в отношении Тегерана.

Нефть Украина покупает преимущественно в Азербайджане. Из России поступает меньше 100 тыс. т ежегодно. Общий импорт нефтепродуктов - 9 млн т в год. Из России - около 4 млн. Большая часть - это дизтопливо.