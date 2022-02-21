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понедельник, 21 февраля 2022 10:25

Нефть дешевеет, рубль укрепляется - на рынках не верят в войну

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Нефть дешевеет, рубль укрепляется - на рынках не верят в войну
Рынок нефти остается напряженным. Фото: pixabay.com

21 февраля с утра цены на нефть упали благодаря идее провести саммит по украинскому кризису с участием президентов США и России.

Второй фактор, снижающий стоимость фьючерсов на нефть, - перспективы подписания ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами в течение следующих одной - двух недель.

Об этом сообщает enkorr.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона сообщил в понедельник, что он предложил обоим лидерам провести саммит по "безопасности и стратегической стабильности в Европе". Белый дом заявил, что Байден согласился на встречу "в принципе", но "если не произойдет вторжение".

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Стоимость барреля майской нефти Brent сегодня утром составила $90,71. Тогда как 18 февраля торги закрылись на $94.

С начала года рынки нефти были встревожены тем, что российское вторжение в Украину может нарушить поставки сырой нефти. Однако рост цен сдерживал возможность возврата на рынок более 1 млн баррелей иранской нефти в сутки.

Высокопоставленный представитель ЕС заявил в прошлую пятницу, что соглашение о возобновлении ядерного соглашения Ирана "весьма сблизко".

Рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет, считают аналитики. Однако цены останутся волатильными в ближайшем будущем, поскольку иранская нефть, вероятно, вернется только к концу этого года.

Если произойдет российское вторжение, фьючерсы на нефть марки Brent могут подняться выше $100 за баррель. Даже в том случае, если иранское соглашение будет достигнуто, - отмечают аналитики.

Лондон и Вашингтон договорились о введении ограничений для РФ на торговлю в их валютах в случае вторжения в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC. По его словам, Великобритания и США не позволят российским компаниям "торговать в фунтах и долларах", что, как отметил премьер, нанесет значительный удар по российской экономике.

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