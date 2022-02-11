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пятница, 11 февраля 2022 14:31

Рекордная за 40 лет инфляция в США спровоцировала понижение цен на нефть

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Рекордная за 40 лет инфляция в США спровоцировала понижение цен на нефть
Цены на нефть снизились в пятницу, 11 февраля. Фото: reuters.com

После публикации данных об инфляции в США цены на нефть снизились в пятницу, 11 февраля.

Инфляция в США в январе ускорилась до рекорда за 40 лет – 7,5% – и спровоцировала рост ожиданий по агрессивному повышению процентных ставок ФРС. Об этом сообщает Укринформ.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $90,94 (-0,49%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $89,58 (-0,33%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $91,41 и $89,88 соответственно.

"Вчерашний показатель инфляции, вероятно, оказывает большое давление на ФРС США для того, чтобы она действовала более агрессивно с повышением ставок. Это ожидание давит на нефть и другие виды сырья. Кроме того, иранские ядерные переговоры, похоже, продвигаются вперед, и это еще один фактор, сдерживающий рост цен", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела исследований сырьевых товаров ING.

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На ситуацию могут влиять также косвенные переговоры между США и Ираном по возобновлению ядерного соглашения, возобновившимся на этой неделе после 10-дневного перерыва.

Соглашение может привести к отмене санкций в отношении иранской нефтяной отрасли и ослабить глобальные проблемы со снабжением.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры "достигли срочную точку" и что "соглашение, решающее основные проблемы всех сторон, не за горами".

"В январе нефть подорожала, поэтому стоимость бензина и дизельного горючего растет. Гривна сдала, на курс повлияла ситуация с Россией. Обесценение гривни влияет на стоимость горючего, - считает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок". - На рынке дефицита нет. 23 дня января в страну ввезли на 20 процентов больше дизтоплива, чем в текущем месяце. Предложение выросло, но это не снизило цены".

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11
февраля

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