Нефть дешевеет: почему котировки падают

Нефтяные хранилища заполнены на 65%. Фото: pixabay.com

Нефть в мире продолжает дешеветь. На это влияют опасения инвесторов, что сырье негде будет хранить. Ведь уже сформировался его избыток.

Так, на Лондонской бирже июньские фьючерсы на Brent опустились на 1,6% по сравнению с ценами на закрытии предыдущей сессии. Составляют $21,10 за барр., передает "Інтерфакс-Україна".

Фьючерс на WTI на июнь подешевел на 8% - до $15,57 за барр.

По данным Bloomberg, Saudi Aramco начала сокращать добычу. В то же время о совместном снижение вместе с 23 странами ОПЕК+ договорились с 1 мая.

Кроме того, о намерении досрочно начать выполнять соглашение, чтобы снизить дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

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В мире в сутки в среднем производят около 100 млн барр. нефти. В то же время спрос на нее в условиях карантина может упасть до 70 млн барр.

"Хранилища уже заполнены на 65%. Из-за перепроизводства еженедельно поступает еще 50 миллионов баррелей нефти. Все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано до июня", - объясняет аналитик Kayrros Энтони Халф.

20 апреля впервые в истории нефтяные котировки обвалились до отрицательных показателей. Майские фьючерсы техасской нефти WTI упали на 300% - до минус $38,3 за барр. Из-за этого стремительно подешевела эталонная российская нефть Urals.