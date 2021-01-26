Не выше 6,99 грн: поставщики начали обнародовать новые тарифы на газ

Большинство поставщиков, которые обнародовали цену, предложили 6,99 грн за кубометр. Фото: unsplash

Газоснабжающие компании начали обнародовать тарифы для бытовых потребителей.

Цена на газ не должна превышать 6,99 грн за кубометр, но поставщики могут установить и ниже, пишет "ГазПравда".

"Газопоставляющие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. То есть у газопоставщиков, которые не обнародуют свежую, февральскую цену сегодня, будет формально действовать январская цена", - говорится в сообщении.

Пока что февральские ценники обнародовали 10 компаний. Среди них есть предложения ниже предельной цены. Поставщик Megawatt предложил цену 6,88 грн, Энергетические ресурсы Украины - 6,90 грн, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

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Остальные поставщики, которые обнародовали цену, предложили 6,99 грн за кубометр. Среди них: Paliv Energy, Галнафтогаз,"Аскания Энерджи", "Кременчуггаз-трейдинг", "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", Торговая электрическая компания, "Кировоградская областная энергоснабжающая компания".

Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать не дольше, чем до 31 марта.