Не выйти на работу из-за невыплаты зарплаты: какие будут последствия

Прогулом считается отсутствие работника без уважительных причин более трех часов. Фото: kadrovik.ua

Невыплата или задержка заработной платы не является уважительной причиной отсутствия сотрудника на работе. Его могут уволить за прогул.

Прогулом считается отсутствие работника без уважительных причин более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня, пишет Тhe Рoint.

Однако, работодатель не может уволить работника за прогул, если он отсутствовал на своем рабочем месте, но находится на территории предприятия или за его пределами по производственной необходимости.

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Процедура увольнения за прогул четко урегулирована законодательством. Но нет перечня причин отсутствия работника на работе, которые считаются уважительными. Поэтому уволить работника не так легко. Ведь работодатель должен самостоятельно оценить является ли причина отсутствия уважительной. Со своей стороны работник должен предоставить доказательства того, что причина была уважительной.

Оценивая является ли невыход работника на работу в связи с невыплатой заработной платы уважительной причиной, суды исходят из того, что законодательством отдельно урегулированы вопросы защиты работников. Поэтому невыплата или задержка зарплаты не считается уважительной причиной отсутствия на работе. Юристы советуют работникам, взамен не выхода на работу, обратиться в суд или Держпрацю.

В Украине ускорился поток кадров. Некоторые сотрудники за год успевает сменить несколько работ. Преимущественно это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.