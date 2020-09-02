Не общайтесь в мессенджерах: как защитить деньги от мошенников

Стоит проверять сайт на безопасность оплаты. Фото: unsplash.com

Чаще всего мошенники хотят завладеть реквизитами ваших платежных карт; узнать кодовое слово, пароли/коды банков и мобильных операторов, номера, привязанные к банковской карте; снять лимиты с карты; убедить добровольно передать деньги.

Очевидное правило: покупать онлайн только на проверенных сайтах.

Для начала стоит проверить сайт на безопасность оплаты. При переходе к форме оплаты адрес должен начинаться с "https: //" (то есть обязательно содержать букву s), а рядом должно быть изображение замочка зеленого цвета.

OBOZREVATEL рассказывает, что проверить надежность сайта можно с помощью специальных сервисов:

- STOP FRAUD киберполиции;

- Black List Ассоциации "ЕМА".

Правило второе: стоит пользоваться для покупок онлайн виртуальной картой, а все разговоры с продавцом проводить исключительно в личном кабинете на сайте сервиса объявлений.

Обычно мошенники размещают на сайте объявления с выгодной ценой и требуют предоплату. Они предлагают продолжить общение в Viber или другом мессенджере. Далее пересылают ссылки на фишинговую страницу, имитирующую платежный сервис сайта объявлений. Так деньги попадают на карту мошенников.

Ни при каких условиях не следует сообщать продавцу никаких данных о вашей карте, кроме ее 16-значного номера и вашего ФИО.

Вас хотят "развести", если:

- кроме 16-значного номера карты, спрашивают о сроке ее действия, трехзначном номере на обороте карты, паролях, кодах банков и мобильных операторов;

- просят сфотографировать вашу банковскую карту;

- обещают легкие деньги или неожиданные призы (особенно, если вы не участвовали в каких-либо розыгрышах);

- звонят и пытаются побудить вас к определенным действиям - направить к терминалу или банкомату;

- предлагают перейти по ссылке, где нужно указать персональные данные и реквизиты банковской карты;

- пытаются вас запугать - например, рассказывают о блокировании вашей карты и том, что преступники взломали ваш счет.

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Очень важно обеспечить защиту своему номеру телефона, к которому привязаны карты и банковские счета. Обычно злоумышленники восстанавливают SIM-карту с вашим номером якобы в связи с ее "потерей". Другой путь - регистрируются через личный кабинет мобильного оператора. Для активации в этом случае злоумышленнику нужно ввести код с СМС, отправленного оператором на номер абонента.

Защитить свой финансовый номер от мошенников можно:

- перейдя с предоплаченной связи на контракт;

- не разглашая свой финансовый номер телефона;

- отключив у оператора возможность удаленной замены SIM-карты;

- установив PIN-код SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

- зарегистрировавшись в онлайн-кабинете мобильного оператора.

Если вы этого не сделали и ваша SIM-карта перестала работать, следует заблокировать и старую, и новую симки до выяснения обстоятельств.

Не стоит перезванивать на номера, присланные в смс, вайбер-сообщении или по электронной почте. Клиенту банка вообще не надо никуда звонить. Всю информацию о движении средств на счетах можно отследить в мобильном или интернет-банке.

Если попались на крючок мошенников - стоит заблокировать карту, позвонив в банк или воспользовавшись мобильным приложением. Также следует сообщить сотрудникам банка по номерам колл-центра и сотрудникам киберполиции по телефону горячей линии 0 800 505 170.

В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, который незаконно снимал деньги с банковских карточек покупателей. Он незаметно копировал реквизиты карточных счетов покупателей с помощью специальных устройств. PIN-коды карт продавец подглядывал, когда покупатели вводили их в терминале.