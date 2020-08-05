"Не думайте покупать квартиру в соседнем доме. Там тараканы. И соседи - не дай Бог": пятерка самых дешевых однокомнаток Киева

В июле самую дешевую однокомнатную квартиру в Киеве продали за $24 тыс., в июне - за $27 тыс., в мае - за $22 тыс., сообщают агентства недвижимости.

В августе на сайтах объявлений однокомнатки продают от $19 тыс. Gazeta.ua выбрала пятерку самых дешевых квартир. Посмотрели, как выглядит такое жилье.

Преимущественно квартиры продают через риелторов. Комиссия за их услуги составляет 5%. Почти все владельцы готовы торговаться. Рассказывать о недостатках своих квартир. Показывать, что нужно отремонтировать в первую очередь. Дешевое жилье преимущественно расположено далеко от метро. Если работа находится в другом районе, расходы на транспорт могут быть существенными. Инфраструктура также подойдет не каждому.

Смарт-квартира с советским ремонтом

Цена: $19 тыс.

Площадь: 18,5 м², 1-й этаж. Жилье расположено на ул. Новополевой.

Инфраструктура: рядом остановка городской электрички, конечные остановки маршруток, небольшой рынок.

В объявлении указано, что это смарт-квартира с советским ремонтом. На самом деле - обычная "гостинка".

В подъезде ремонт делали давно. Владелица открывает старые деревянные двери.

"Здесь можно сделать перепланировку, снести стену. В ванной комнате поставить душевую кабину", - начинает нахваливать риелтор Марина.

В тесной кухне поместилась электроплита, стиральная машина, тумбочка с рабочей поверхностью и шкафчики над ней. На стенах - недорогие обои. Потолок тоже ими обклеен. Марина говорит, что когда-то так было модно.

В гостиной пространства больше. Коврами завешаны стены и накрыт диван. На подоконнике много вазонов. У окна стоит стол, тумбочка с телевизором. Еще в комнате поместилось два шкафа для одежды. Хозяева планируют всю мебель оставить в квартире.

Ванная тесная, можно сделать максимум один шаг. Бойлера нет.

"В квартире живет моя мать. Хотим забрать ее к себе. Планируем продать эту квартиру, чтобы купить большую в другом районе. Цена невысокая, потому что на другое жилье нам согласились сделать существенную скидку", - рассказывает владелица.

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Квартира на Виноградаре

Цена: $20 тыс.

Площадь: 18,8 м², 4-й этаж. Жилье на ул. Межевой, требует капитального ремонта

Инфраструктура: к станции метро Минская маршруткой можно доехать за 20 минут, до Контрактовой площади - за 30 мин. Рядом есть супермаркеты, рынок, лес. Недалеко строят новую станцию ​​метро.

5-этажный дом на 3 подъезда. Во дворе много кошек и цветов. На детской площадке чувствуется запах со свалки.

Двери открывает молодая девушка в маске. Анастасия - совладелица квартиры. Вместе с мамой переезжает в другое жилье.

Заходим в коридор. С обеих сторон - двери в разные квартиры. В конце - общий душ для жителей 3 квартир. По факту - это маленькая каморка с кранами и счетчиками. Стены обложены мелкой плиткой, которую кто-то украсил мультяшными рыбками.

Автор: Юлия Карманская Душ один на три квартиры

Заходим в квартиру. В маленьком коридоре поместились небольшая плита и стол. На полу - старая плитка. Последний раз в квартире делали ремонт 10 лет назад. Туалет находится в шаге от входной двери.

"Он маленький. Можно санузел сделать больше. Для этого убрать встроенный шкаф, вместо него поставить душевую кабину", - объясняет Анастасия.

В комнате поместились диван, фортепиано, стенка, стол. Линолеум застелен большим ковром. Владелицы планируют оставить только шкафы и электроплиту. Остальную мебель заберут в новое помещение.

"Я здесь с рождения живу, 20 лет. Немного жаль переезжать", - добавляет Анастасия.

Автор: Фото с dom.ria.com В последний раз в квартире делали ремонт 10 лет назад

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Квартира на Соломенке

Цена: $27 тыс.

Площадь: 22 м², 7-й этаж. Требует капитального ремонта. Жилье на ул. Николая Шепелева.

Инфраструктура: супермаркеты, аптеки, маршрутные, троллейбусные, трамвайные остановки, школа, детский сад.

Возле дома расположен сквер с брусчатыми дорожками. С риелтором мы встретились раньше, чем с хозяевами. Спрашиваю, популярна ли в Киеве схема аукционов, когда приглашают нескольких клиентов и они предлагают свою цену владельцам жилья.

"Эту схему придумали в Одессе. В Киеве к ней еще не привыкли. Люди рассчитывают на понижение цены. Хотят поторговаться. Минус 100-200 долларов, но все равно приятно. Есть случаи мошенничества, когда берут фото одной квартиры, двор - другой. А потом предлагают поискать что-то подобное, потому что эту квартиру "уже продали", - рассказывает Лиля.

Дождавшись хозяйку, идем в квартиру. Дом с домофоном, новым лифтом и окнами. В квартире очень жарко и давно никто не проветривал.

"Солнечная сторона", - объясняет хозяйка и идет открывать ободранные деревянные окна.

При входе - старый облезлый деревянный пол, в гостиной - паркет, который сохранился в хорошем состоянии. Кухня - в трех шагах от входной двери. Из мебели там - старая белая тумбочка, прикрытая желтой клеенкой, советские раковина и плита. В комнате стоит стол и большое кресло в углу. Еще советские шкаф, комод со стеклянными дверцами. На стенах - старые коричневые обои, а на одной из них - фото дедушки с черной лентой. Это бывший хозяин квартиры, ее унаследовала дочь.

"Отец жил сам. Ухаживал за квартирой, как мог. Ремонт не делали более 30 лет. Из мебели забирать ничего не планируем. В качестве бонуса - есть новый унитаз, который нужно будет установить", - говорит владелица.

Утверждает, что коммунальные обойдутся зимой в 500-700 грн, летом - где-то на 200 грн меньше.

"Когда долго мужчина живет один и ничего не делает, пространство кажется заброшенным. А здесь штукатурку сделать, покрасить, вообще другой вид будет. Относительно торга, будем обсуждать. Чтобы это была приятная сумма для всех", - добавляет риелторша.

Автор: Юлия Карманская Кухня маленькая, но там поместилось все самое необходимое

Квартира в центре Борщаговки

Цена: $27,5 тыс.

Площадь: 27 м², 2-й этаж, требует капитального ремонта. Жилье находится на ул. Гната Юры.

Инфраструктура: маршрутки, скоростной трамвай, магазины

"Вы Лиля?" - подходит пара. Оказывается, что они тоже пришли посмотреть квартиру. Показ устраивают одновременно несколько риелторов. Клиенты по очереди заходят осматривать однокомнатку.

Риелтор рассказывает о преимуществах квартиры: выгодное расположение - центр Борщаговки, невысокая цена, возможность сделать хороший ремонт. Выходит владелица - та самая Лиля. Говорит, что их семья переезжает в большой дом за городом. Официально владельцев квартиры 4, проживает ребенок. На самом деле в однокомнатной живут 7 человек и собака.

- Сначала квартиру не хотели покупать, надо было месяц ждать разрешение опекунского совета. Через неделю его должны выдать, поэтому это жилье точно быстро продадут, - объясняет риелтор.

Хозяева уже начали вывозить мебель. В комнате с персиковыми стенами осталась большая кровать и холодильник. На кухне поместились плита, раковина, стол. Висит куча принадлежностей на стенах.

"Окна здесь большие, как панорамные", - нахваливает риелтор, облокотившись на подоконник.

В комнате светло, несмотря на вывешенные на балконе детские вещи. Там же закрыли собаку, чтобы никого не покусала при осмотре жилья.

"Есть антресоли. Если консервируете - это большое благо. Там прохладно, банки 2-3 года спокойно стоят. Бывает и по 5 лет, потому что иногда их трудно достать оттуда, - рассказывает хозяйка. Она работает дворником. - Не думайте покупать квартиру в соседнем доме. Там тараканов... И соседи - не дай Бог".

Предлагает нам кофе, угощает абрикосами.

Автор: Фото с concord.estate В квартире проживало семь человек.

"Пол надо будет менять, а в комнате он хороший. Два слоя паркета. Зимой бегаем босиком", - женщина рассказывает о преимуществах квартиры.

"А как здесь с отоплением?" - спрашиваю.

"Не хочу хвалиться. Но зимой спим с открытой форточкой", - отвечает.

"Не, ну семь человек в комнате, то понятное дело", - поддерживает разговор риелтор.

Торговаться хозяева не соглашаются. Обещают вывезти весь мусор. Стиральную машину заберут.

Выходим из квартиры, просмотра ждут еще 4 человека.

Квартира "для воплощения идей" на Левом берегу

Цена: $27,5 тыс.

Площадь: 30 м², 5-й этаж. Жилье расположено на Лесном проспекте.

На фото в объявлении - светлая квартира с просторным балконом. На весь пол раскинут серый ковер, у окна стоит синий диван. На кухне старенькие шкафы, стиральная машина и стол, накрытый вышитой скатертью.

Автор: Фото с http://domik.ua/ Для продажи этой квартиры проведут аукцион.

"Ты спросишь, чего не хватает для счастья? Буквально тысячи-две. Еще не хватает балкона в квартире на пятом этаже. В этой же квартире ты почувствуешь тишину и покой! Купив уютный уголок для себя и своей семьи, ты получишь возможность воплотить в жизнь все свои идеи", - указано в объявлении.

Звоним по указанному номеру. Попадаем на риелтора.

"Хозяйка за рубежом, будет где-то через полтора месяца. Она поставила такую ​​цену, потому что, возможно, сделает аукцион. Продаст тому, кто предложит больше", - объяснили нам.