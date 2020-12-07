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понедельник, 07 декабря 2020 19:37

НБУ объяснил отказ от выхода на межбанк

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НБУ объяснил отказ от выхода на межбанк
НБУ отказался от интервенций на межбанке. Фото: bank.gov.ua

В течение последних трех недель ноября Национальный банк Украины не выходил с интервенциями.

Это связано с тем, что валютный рынок был сбалансированным, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник, 7 декабря.

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При этом в начале ноября регулятор провел несколько интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний в сторону обесценивания гривны.

Как отмечается, спрос на валюту на межбанке в начале ноября превышал предложение. Это происходило вследствие оживления деловой активности, в том числе, из-за активизации импортеров.

Национальный банк Украины планирует выпускать собственные электронные гривны. Регулятор разрабатывает варианты, как можно будет использовать новую валюту в Украине. НБУ инициировал изменения в законодательство для того, чтобы ввести определение "цифровых денег" и сделать возможным выпуск собственных электронных денег.

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Дата
07
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