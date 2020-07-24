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пятница, 24 июля 2020 10:50

Назвали условия, при которых Украина получит €600 млн от ЕС

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Назвали условия, при которых Украина получит €600 млн от ЕС
К началу 2021 года Украина планирует выполнить требования ЕС, чтобы получить очередной транш. Фото: pixabay.com

Украина получит макрофинансовую помощь €600 млн от Евросоюза, если выполнит ряд условий. Среди них судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции.

В частности, Украина обязана перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей. Ее членов должны отбирать на конкурсной основе международной комиссией. Нужно создать Комиссию по вопросам добропорядочности и этики, пишет "Європейська правда".

Нужно завершить аттестацию прокуроров, запустить в работу автономный реестр дел, которыми занимаются Антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

ЕС ожидает полноценного конкурса на должности главы таможни и налоговой. Кабмин должен ликвидировать налоговую милицию и создать Бюро финансовых расследований. Оно будет заниматься серьезными экономическими и финансовыми преступлениями с четким разграничением его компетенции с СБУ и Национальной полицией.

Кроме того, Украина должна продолжать способствовать восстановлению активов в государственных банках, в том числе через суды и уголовное преследование.

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Министерство здравоохранения должно передать централизованные закупки лекарств в новосозданное ГП "Медицинские закупки Украины". Правда, речь не идет о закупках через специализированные международные закупочные организации.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, соответствующие требования будут выполнены в начале 2021 года.

23 июля Украина и ЕС договорились о макрофинансовой помощи - кредите на €1,2 млрд. Половину средств Брюссель перечислил сразу. Чтобы получить еще €600 млн, надо выполнить требования ЕС.

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