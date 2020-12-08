Назвали украинские продукты, которых за рубежом купили больше всего

Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса 2020 года на $17,6 млрд. Импортировано - на $5,09 млрд.
Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
По данным Минэкономики, продукция АПК в структуре внешней торговли Украины составляет 44,4%. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры и масличные. Больше всего 2020-го Украина экспортировала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.
Среди 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую продукцию за этот период - Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С нового года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем
В этом году Украина установила рекорд по экспорту меда. Так, за 11 месяцев продали 69,84 тыс. т продукта на $117,5 млн.
Комментарии