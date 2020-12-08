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вторник, 08 декабря 2020 16:37

Назвали украинские продукты, которых за рубежом купили больше всего

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Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса 2020 года на $17,6 млрд. Импортировано - на $5,09 млрд.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По данным Минэкономики, продукция АПК в структуре внешней торговли Украины составляет 44,4%. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры и масличные. Больше всего 2020-го Украина экспортировала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Автор: Минэкономики
  Больше всего в 2020-м Украина экспортировала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы
Больше всего в 2020-м Украина экспортировала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы

Среди 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую продукцию за этот период - Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания.

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В этом году Украина установила рекорд по экспорту меда. Так, за 11 месяцев продали 69,84 тыс. т продукта на $117,5 млн.

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