Назвали сумму, в которую обойдется Украине перепись населения

Процесс переписи растянут на три года. Фото: Pexels

Перепись населения в следующем году обойдется стране суммарно в 5 млрд грн.

Эти расходы разобьются на три года, сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Если перепись не будет проведена, то это будет международный позор. Украина – единственная в Европе, которая за последние несколько десятилетий пропустила перепись населения.

"Мы ее не провели. Как сказал Николай Азаров, очень дорого. На тот момент в раунде 2010-х годов во всей Европе перепись не провели две страны – Северная Македония, где была война, и Украина", - отметила Либанова.

Очередной раунд переписи завершается в 2024 году. Украине недопустимо снова его пропустить.

"Раунд 2020-х годов начался в 2015 году и заканчивается в 2024. Два раунда подряд вылететь – это будет международный позор", - сказала ученая.

Средства на перепись населения Кабмин запланировал.

"Я разговаривала с министром финансов, он сказал, что это тяжелая, но не неподъемная сумма. Во-первых, 5 млрд гривен – это не на один год, а на три года, потому что два года перепись готовится, а на третий проводится", - сказала Либанова.

Деньги пойдут на оплату труда 100 тыс. специалистов. Для них будут закуплены планшеты. Переписчики будут вносить в них информацию. Программное обеспечение на планшетах будет контролировать логические несоответствия ответов. Будет возможность участвовать в переписи онлайн.

"Мы рассчитываем, что в онлайн-режиме будет регистрироваться молодежь", - написала Либанова.

Граждане смогут посетить специальные участки, где с помощью персонала смогут заполнить переписной лист.

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"С помощью этих трех опций мы охватим 90 процентов, если повезет – 95", – считает эксперт.

Либанова добавила, что сорвать запланированную на 2023 год перепись может только полномасштабная война.

В 2020 году пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн. человек. Полноценная перепись в последний раз состоялась в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.