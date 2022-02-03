Назвали страну, вытесняющую Китай с продуктовых полок украинских магазинов

Первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. Фото: unsplash.com

В 2021 году в Украину было ввезено агропродукции на $8,2 млрд. Это на 19% больше, чем в 2020 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около $6,9 млрд.

Страны ЕС, как и в предыдущие годы, в 2021-м были основными поставщиками сельскохозяйственной продукции в Украину, сообщил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики академик НААН Николай Пугачев.

Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51,6%. Стоимость поставок из Европы увеличилась с $3554 млн в 2020 году до $4217 млн ​​в 2021 году.

Начиная с 2017 года первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму $883 млн, что почти на 7% превысило ее показатель в 2020 году в $828 млн.

Следом идут:

• Германия ($586 млн);

• Италия ($586 млн);

• Турция ($520 млн);

• Франция ($351 млн);

• Нидерланды ($334 млн);

• Индонезия ($328 млн).

• Норвегия ($314 млн);

• Соединенные Штаты Америки ($288 млн);

• Испания ($264 млн);

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Закупки в других регионах тоже росли, но показатели импорта были гораздо ниже, отметил эксперт. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили $1533 млн (18,7%), Латинской Америки – $634 млн (7,8%), СНГ – $343 млн (4,2%) и Африки – $342 млн (4,2%) .

Неожиданностью 2021 года стала Индонезия, попавшая в топ-10 поставщиков агропродукции в Украину и занявшая седьмое место в списке, вытеснив из него Китай. В целом на эти 10 стран в прошлом году пришлось более 54% всего импорта.

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

• рыба и морепродукты ($874 млн);

• плоды, ягоды и орехи ($835 млн);

• алкогольные и безалкогольные напитки ($719 млн);

• табачные изделия ($602 млн);

• разные пищевые продукты ($559 млн);

• какао-продукты ($442 млн);

• масла ($378 млн);

• семена и плоды масличных культур ($376 млн).

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