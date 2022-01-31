Почему дорожает гречка? Виновны Россия и высокие экспортные цены

Каждый украинец должен потреблять 7 кг гречки в год. Фото: pixabay.comКаждый украинец должен потреблять 7 кг гречки в год. Фото: pixabay.com

Гречка за месяц подорожала почти на 6%.

Такие данные приводит Minfin.

Индекс потребительских цен составил 105,94% по сравнению с декабрем 2021 года.

Текущая средняя цена в магазинах составляет 50,85 грн/кг. Самая низкая она была в сети Novus – 44,99 грн, самой высокой в ​​Varus – 58,90 грн/кг.

В декабре прошлого года средняя цена в магазинах была 47,26 грн/кг.

Пшено в январе прибавило 4%.

Текущая средняя цена в магазинах составляет 21,67 грн/кг. Самая низкая она была в сети Novus – 19,29 грн, самой высокой в ​​Megamarket – 25,00 грн/кг.

В декабре прошлого года средняя цена в магазинах была 19,91 грн/кг. Дороже всего эта крупа стоила в июне 2019-го — почти 40 грн/кг.

Текущие цены на длинный рис составляют 41,90 грн/кг (против 38,34 грн в декабре). Круглый рис стоит в среднем 35,20 грн/кг (34,54 грн/кг – в декабре 2021-го).

Почему дорожают крупы

Тенденция к удорожанию круп продолжается. На рост стоимости влияют два фактора – внешний и внутренний, объясняет глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Внешний определяется тем, что в мире дорожает не только нефть и газ, но и все сырьевые товары. Ни один аграрий не будет продавать в Украине дешевле, чем он может продать за границу. И заставить его невозможно и неуместно. Задача государства — поддержать нуждающихся", - сказал экономист espreso.tv.

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Внутренний фактор связан с ценами на энергоносители.

"Рост цен на энергоносители неизбежно ведут к тому, что аграрии осознают, что весна и лето будут тяжелыми. Все будет гораздо дороже: от минудобрений до горючего. Поэтому они вынуждены сейчас закладывать большую цену продукции, чтобы иметь средства на начало посевной весной. Если у них нет необходимых средств, они не смогут вести дальнейшую деятельность".

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Есть ли дефицит?

Украинец должен потреблять 7 кг гречки в год. Фактически имеем 2,5 кг.

"Для нужд украинцев нужно засевать 150 тыс. га. Но сейчас, по словам директора международной ассоциации гречки Сергея Громового, гречку выращивают только "фанаты" - потому что расходы велики, а родит мало. Да и сама гречка требовательнее других культур.

В последние годы Россия проводила элемент захвата нашей территории и, демпингуя, поставляла свою гречку. Это привело к тому, что мотивация наших фермеров была уничтожена и они отказались от культуры", – объяснил Громовой в эфире ICTV. Вернуть мотивацию фермерам должно правительство – за собранный урожай выплачивают по 5 тыс. грн за гектар гречки.

В 2021 году аграрии собрали более 84 млн т зерновых и бобовых и 22,6 млн т масличных культур. Это больше прогнозируемого урожая в 100 млн т. Однако благоприятная конъюнктура при внешних продовольственных рынках не способствует снижению цен в Украине. 12 января 2022 года Кабинет министров ввел регулирование цен на ряд продуктов. В частности, наценку более 10% запретили устанавливать на гречку, сахар, муку, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, масло, яйца С1, куриные тушки и сливочное масло жирностью 72,5%. Такая максимальная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.