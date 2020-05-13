Назвали сроки получения Украиной первого транша от МВФ

Украина может получить первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,75 млрд до конца мая.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на брифинге после заседания правительства.
"Мы надеемся, что сможем получить первый транш до конца мая, объем - $1,75 млрд", - сказал он.
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Ранее стало известно, что Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.
В Евросоюзе приветствуют принятие Верховной Радой закона о банковском урегулировании.
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