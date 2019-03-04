Назвали среднюю зарплату украинцов

По сравнению с цифрами на конец года, зарплата уменьшилась на 12%. Фото: s.mind.ua

В Госстате назвали среднюю зарплату в январе 2019 года.

По сравнению с цифрами на конец года, она уменьшилась на 12%, - сообщили в эфире "Сніданку 1 + 1".

"Теперь самая высокая средняя зарплата в Киеве - почти 14 000 гривен. На втором и третьем местах Донетчина и Днепропетровщина. Самые низкие зарплаты на Буковине. Черновчане в среднем зарабатывают - почти 7000 гривен", - рассказали в студии.

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Напомним, в декабре 2018 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал, что средняя зарплата в 2019 году вырастет до 10,5 тысячи гривен.

За границей растет спрос на рабочих в сфере строительства, логистики и производственной сфере.Ищут разнорабочих на фабрики и склады, горничных, официантов, помощников на кухню, работников в теплицы и лесничества, на фермы и в сады.