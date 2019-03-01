Кому предлагают больше всего работы за границей

За границей растет спрос на рабочих в сфере строительства, логистики и производственной сфере.

Ищут разнорабочих на фабрики и склады, горничных, официантов, помощников на кухню, работников в теплицы и лесничества, на фермы и в сады. Работу предлагают водителям- дальнобойщикам, сварщикам, аниматорам, токарям, поварам и инструкторам по йоге, пишет The Point.

В то же время без знания местного языка найти работу дипломированным специалистам практически невозможно.

Автор: The Point Больше всего заробитчанам платят в Канаде и Австралии.

За границей зарплаты выше, чем в Украине. Правда работать нужно не 5 дней и 40 часов в неделю, а 6 дней по 10-12 часов в день.

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Больше всего заробитчанам платят в Канаде и Австралии. Правда получить визу в эти страны трудно. Неплохо можно заработать в Израиле и США. Высокие зарплаты в Германии, Дании и Швеции. Правда с тех денег еще нужно уплатить налоги, оплатить жилье и питание.

Автор: The Point Больше всего работы для украинцев предлагают в Германии.

В прошлом году по количеству зарубежных вакансий для украинцев на первое место вышла Германия. Далее идет Польша и Чехия. Последняя планирует до 40 тыс. виз удвоить квоту для украинских трудовых мигрантов.

В Польше испытывают дефицит украинских заробитчан. Чтобы удержать работников, в прошлом году польские предприниматели потратили на нефинансовые льготы $3,2 млрд. Предлагали бесплатное питание, проживание, страховку. За последний год каждая третья компания увеличила расходы на поощрение работников. Размер ежемесячных бонусов на одного работника составил $530.