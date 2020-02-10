Назвали средний размер пенсии в Украине

Средний размер пенсии в Украине составляет 3000 гривен. Фото: РБК

Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 гривни.

75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн, говорится в сообщении Пенсионного фонда.

12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).

Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

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Раньше сообщалось, что жителям оккупированного Донбасса позволят брать пенсии через посредников.