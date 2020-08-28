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пятница, 28 августа 2020 21:10

Назвали специалистов, которые будут востребованы во время карантина

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Назвали специалистов, которые будут востребованы во время карантина
Из-за введенного карантина украинцы привыкают к формату удаленной работы. Фото: pixabay.com

После введения карантина украинские покупатели перешли в онлайн. Это также повлияло на рынок труда.

Спрос вырос на антикризисных маркетологов, пиарщиков, программистов, курьеров и SMM специалистов, занимающихся продвижением компаний в соцсетях, пишет "Обозреватель".

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"Легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности, умением планировать график, высокой работоспособностью, адаптивностью и умением подстраиваться под ситуацию", - говорит эксперт рынка труда Оксана Огнева.

По ее словам, из-за введенного карантина украинцы привыкают к формату удаленной работы. Также постепенно будет меняться система государственных и политических институтов, система образования.

В Киеве в начале августа зарегистрировали 25,3 тыс. безработных. Среди них больше женщин - 61%, чем мужчин - 39%. По возрастному показателю в лидерах молодежь - 34%, сообщил Киевский центр занятости. 79% безработных столицы имеют высшее образование, 11% - среднее образование, 10% - профессионально-техническое. В то же время рейтинг безработных возглавляют законодатели, высшие государственные служащие и руководители - 35%, профессионалы - 19% и специалисты - 17%.

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