Стало известно, сколько безработных в Киеве

В Киеве в начале августа зарегистрировали 25,3 тыс. безработных.

Среди них больше женщин - 61%, чем мужчин - 39%. По возрастному показателю в лидерах молодежь - 34%, сообщил Киевский центр занятости.

79% безработных столицы имеют высшее образование, 11% - среднее образование, 10% - профессионально-техническое. В то же время рейтинг безработных возглавляют законодатели, высшие государственные служащие и руководители - 35%, профессионалы - 19% и специалисты - 17%.

Автор: Киевский центр занятости Больше всего в столице безработных женщин

Перед увольнением безработные работали:

- 25% - в торговле и предоставлении услуг по ремонту;

- 10% - на предприятиях перерабатывающей промышленности;

- 9% - в государственном управлении, обороне и обязательном социальном страховании;

- 8% - в сфере финансовой и страховой деятельности;

- 7% - в сфере информации и телекоммуникации;

- 7% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.

Больше всего вакансий сейчас насчитывается в образовании - более 16%, в сфере административного обслуживания - 15%, сфере государственного управления и обороны - 14%, на транспорте -13%, на предприятиях перерабатывающей промышленности - 11%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 10 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.