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воскресенье, 19 сентября 2021 21:10

Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья

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Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья
На рынке были свободные для заселения: однокомнатные квартиры - 47% от общего количества, двухкомнатные - 35%, трехкомнатные - 15%. Фото: pixabay.com

В августе 45% потенциальных арендаторов искали в Киеве однокомнатные квартиры. 33% - двухкомнатные, 16% - трехкомнатные. Только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

На рынке были свободные для заселения: однокомнатные квартиры - 47% от общего количества, двухкомнатные - 35%, трехкомнатные - 15%. 3% объявлений - многокомнатные квартиры.

Самым дорогим районом для аренды однокомнатных квартир является Печерский — средняя стоимость $717. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру от $530 до 550, передает СтройОбзор.

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Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры составляет в среднем $291.

Квартиры в новых домах эконом-класса подешевели в конце лета на 1,8%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году наблюдается тенденция на уменьшение стоимости.

Средняя цена в домах эконом-класса составляет 25 842 грн за кв. м.

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