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понедельник, 07 сентября 2020 21:10

Назвали самые распространенные ошибки при поиске работы

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Назвали самые распространенные ошибки при поиске работы
После собеседования узнайте ориентировочное время, когда вам могут ответить. Если с вами не связались, сами напишите или позвоните. Фото: pexels.com

Часто соискатели не могут быстро найти работу из-за ошибок, которых допускают во время собеседований или написания резюме.

Чтобы успешно трудоустроиться и потратить на это минимум времени, надо соблюдать простейших советов, пишет grc.ua.

Специалисты "широкого профиля"

Часто соискатели пытаются реализовать себя в самых разных направлениях. Например, ищут работу маркетологом, PR-менеджером и SMM-специалистом. В то же время под каждую из профессий нужно создавать отдельное резюме. Рекрутер не оценит резюме, где будут перечислены все профессии, где бы хотели реализовать себя. Может показаться, что человек сам не знает, чего хочет. А потому не имеет достаточного опыта ни в одной из сфер. Кроме того, резюме, которые не соответствуют вакансии, вообще не открывают.

Те, кто "ждет у моря погоды"

Пассивный поиск работы, когда написали и загрузили резюме на специализированных ресурсах, подходит не всем. Если вы работаете, но готовы рассмотреть новые предложения, этот вариант для вас. Нельзя ждать звонка от рекрутера и надеяться на счастливый случай тем, кому работа нужна уже и сейчас. Нужно самостоятельно просматривать вакансии, откликаться на них. Компании любят активных соискателей.

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"Готов на все"

Бывают ситуации, когда работа необходима срочно, поэтому в резюме пишут "Ищу любую работу" или "Ищу работу с графиком 5/2, сфера деятельности не имеет значения". В то же время работодатель скорее захочет трудоустроить человека, который разбирается в конкретной отрасли.

"Открою все свои секреты"

Рекрутер в день просматривает около 100-300 резюме. На одно тратит 5-10 секунд. Поэтому специалистам не интересно читать детальное описание предыдущих мест работы или о ваших достижениях во время учебы в университете. Ваше резюме должно быть лаконичным.

В то же время эксперты не советуют уговаривать рекрутеров дать вам шанс или наоборот - смириться с отказом. После собеседования узнайте ориентировочное время, когда вам могут ответить. Если с вами не связались, сами напишите или позвоните. Уточните, что именно не устраивает компанию, какие навыки вам как специалисту нужно подтянуть.

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.

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