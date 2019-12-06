Назвали самые популярные квартиры для аренды

Дороже всего в ноябре на Кловском спуске сняли трехкомнатную квартиру площадью 120 м² - 66 700 грн. Фото: lun.ua

Чаще всего в ноябре арендовали одно- и двухкомнатные квартиры в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Дешевле всего арендовали однокомнатное жилье площадью 33 м² на ул. Пражской в ​​Дарницком районе - 4500 грн, передает АН "Благовіст".

На ул. Метрологической в ​​Голосеевском районе однокомнатную квартиру 41 м² сдали в аренду за 9000 грн. На ул. Регенераторной в Днепровском районе за 12 500 грн сдали "однушку" площадью 50 м².

17 000 грн стоила аренда однокомнатной квартиры 45 м² на ул. Филатова в Печерском районе. В этом же районе на ул. Липковского арендовали трехкомнатную квартиру 73 м² за 24 700 грн.

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Аренда четырехкомнатной квартиры 130 м² на ул. Коцюбинского в Шевченковском районе стоила 26 000 грн. На ул. Глыбочицкой в ​​Подольском районе арендовали трехкомнатное жилье площадью 100 м² по 49 500 грн.

Дороже всего в ноябре на Кловском спуске сняли трехкомнатную квартиру площадью 120 м² - 66 700 грн.

Чаще всего в ноябре покупали одно- и двухкомнатные квартиры от $50 тыс. до $100 тыс. Дешевле всего приобрели однокомнатную квартиру площадью 37 м² - $23 тыс. Жилье расположено на ул. Глушкова в Голосеевском районе.