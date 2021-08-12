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четверг, 12 августа 2021 21:10

Назвали самую дорогую и самую популярную ягоду сезона

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Самой дорогой ягодой этого сезона стала голубика. Но покупают больше малину.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Голубика стала самой дорогой ягодой нынешнего сезона
Голубика стала самой дорогой ягодой нынешнего сезона

"В этом сезоне стабильной и дорогой ягодой остается голубика, но чрезвычайно большим спросом пользуется малина. Мы засадили в Ивано-Франковской области около 125 гектаров органической ягоды: более 30 гектаров малины летней, более 30 гектаров малины ремонтантной, около 10 гектаров ежевики, 15 гектаров голубики, 35 гектаров земляники садовой и еще смородину. В общем имеем в аренде 300 гектаров земли, планируем в будущем тоже засадить ягодами", - рассказал председатель фермерского хозяйства "Эко Берри" Владимир Князевич в комментарии AgroPortal.ua.

Вся продукция "Эко Берри" сертифицирована как органическая. Почти всю ягоду экспортируют.

На предприятии "Диканьские ягоды" в Полтавской области малиной засадили 24 га.

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"В этом году, как и в прошлом, цена на малину высокая. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а затем - дешевая", - рассказал бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды" Сергей Стеценко изданию AgroPortal.ua.

Магазины массово торгуют арбузами. Средняя цена - 13-15 грн/кг. Персики из Турции стоят 60 грн/кг. Отечественные яблоки можно купить по 24 грн. Голубика подешевела, килограмм предлагают по 150 грн. Некоторые магазины продают расфасованную ягоду в пластиковые боксы по 250 г. Стоят 49-65 грн/кг.

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Дата
12
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