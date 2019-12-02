Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в ноябре

Чаще всего в ноябре покупали одно- и двухкомнатные квартиры от $50 тыс. до $100 тыс. Фото: Depositphotos

В столице в ноябре недвижимости приобрели на $43 млн. Это на 35% больше, чем месяцем ранее.

"Рынок недвижимости Киева очень активен. Наблюдается высокий спрос во всех ценовых сегментах. Однако стоимость квадратных метров продолжает расти", - заявила гендиректор АН "Благовіст" Елена Биберова.

Чаще всего в ноябре покупали одно- и двухкомнатные квартиры от $50 тыс. до $100 тыс.

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Дешевле всего приобрели однокомнатную квартиру площадью 37 м² - $23 тыс. Жилье расположено на ул. Глушкова в Голосеевском районе.

Дороже всего купили апартаменты на ул. Владимирской. За жилье площадью 250 м² заплатили $620 тыс.

Недвижимость начала стремительно дорожать еще в октябре. Однако объемы продаж уже тогда превысили прошлогодние. Ближе к новогодним праздникам спрос на квартиры будет падать.