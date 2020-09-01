Назвали самую дешевую квартиру для аренды

В конце лета активизировался рынок аренды столичной недвижимости. Фото: pixabay.com

В августе дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 30 м² на ул. Пироговский путь в Голосеевском районе - 6000 грн.

За 10 260 грн сняли квартиру площадью 43 м² на ул. Руданского в Шевченковском районе. Аренда двухкомнатной квартиры 51 м² на ул. Митрополита Липкивского в Соломенском районе стоила 13 700 грн, пишет АН "Благовіст".

На ул. Никольско-Ботанической в ​​Голосеевском районе за 17 550 грн арендовали трехкомнатную квартиру площадью 74 м². За 27 000 грн сняли трехкомнатную квартиру площадью 81 м² в Шевченковском районе. В Голосеевском районе за аренду "двушки" площадью 71 м² заплатили 27 270 грн.

За 40 500 грн сняли двухкомнатную квартиру площадью 60 м² на бул. Леси Украинки в Печерском районе. За 67 500 грн - четырехкомнатную квартиру площадью 135 м² на ул. Коновальца в этом же районе.

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Дороже всего стоила аренда квартиры площадью 198 м² на ул. Крещатик в Шевченковском районе - 189 000 грн.

"Рынок аренды заметно активизировался в последнюю неделю августа. В Киев вернулись студенты", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

В Киеве комнату можно арендовать в среднем за 3-4,5 тыс. грн. Такое жилье популярно среди студентов и людей, приезжающих на работу в столицу. Самые низкие цены на него в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах.