Назвали регионы, которые могут остаться без тепла

На 10 октября с 1316 предприятий долги имеют 74. Фото: Depositphotos

Газ вовремя получат теплопоставщики, которые не имеют долгов. Для большинства предприятий минимальный уровень расчетов составляет 90%, рассказал Gazeta.ua Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза.

"По сравнению с прошлым годом задолженность теплопроизводителей перед Нафтогазом выросла минимум на 10 миллиардов гривен. Это связано с изменениями в постановлении Кабмина об уровне расчетов", - объясняет Хабатюк.

На 10 октября с 1316 предприятий долги имеют 74.

"Есть проблемы в Нежине и Чернигове. Общая задолженность составляет около 400 миллионов гривен. Их уровень расчетов - 86%. Еще надо погасить 107 миллионов гривен долга. Вопрос к Шепетовке в Хмельницкой области. Уровень расчетов местной ТЭЦ только 67%. Общий долг - около 80 миллионов гривен", - говорит Алексей Хабатюк.

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По его словам, наиболее проблемные - государственные ТЭЦ. Чтобы урегулировать ситуацию, правительство уменьшило для них требования уровня расчетов с 90% до 60%. Однако уровень расчетов ГП "Криворожская теплоцентраль" остается 56%. Общий долг - 1,7 млрд грн.

"Проблемы остаются в Смеле. В прошлом году коммерческая компания эксплуатировала местное теплокоммунэнерго. Фактически накапливала долги и выводила деньги. Вопрос до сих пор не решили, потому что город не выполняет договор о реструктуризации старого долга. Это одно из требований подачи газа теплопоставщику. На 7 октября задолженность составляет около 2,5 миллионов гривен ", - резюмирует Алексей Хабатюк.

Отопительный сезон начнется 15 октября. В регионах местные власти самостоятельно решают, когда включать тепло. Традиционно это происходит, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней держится ниже +8.