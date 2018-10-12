Назвали пятерку самых привлекательных для инвестиций украинских городов

Первое место в рейтинге получил Ивано-Франковск, получив 15 баллов из 20 возможных. Фото: investgazeta.ua

Украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International замерившим прозрачность инвестиционной сферы 100 крупнейших городов Украины.

Ивано-Франковск стал лучшим городом в Украине в соответствии с показателями инвестиционной прозрачности, - сообщается на сайте организации.

В городах проверяли наличие антикоррупционных программ, политику в отношении конфликта интересов в городских советах, проведение проверки деятельности предприятий города, наличие инструментов и возможностей в инвестиционном секторе и другое.

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Первое место в рейтинге получил Ивано-Франковск, получив 15 баллов из 20 возможных. Для достижения максимального показателя городу советуют внедрить электронные аукционы сезонной торговли, подключить город к платформе, которая поможет людям открыть собственный бизнес, опубликовать перечень действующих регуляторных актов, включить в члены исполнительного комитета предпринимателей. Лучшей практикой Ивано-Франковская было признано Инвестиционный портал города.

Второе место занял Киев, третье - Винница, четвертое - Львов, а пятое в Белой Церкви Киевской области.

Над исследованием совместно с экспертами организации работали иностранные инвесторы, украинские предприятия и социальные подразделения городских правительств. Всего было сформировано 17 индикаторов, которые имели отразить реальную прозрачность города в инвестиционной сфере. Непрозрачные из 17-ти оказался индикатор подключения к официальной платформы, которая помогает людям открыть собственный бизнес - только в Виннице и Житомира имеется подключение. Прозрачным индикатор по размещению на сайте информации об инвестиционных объекты / проекты предлагаемых городскими властями независимо от формы собственности - в 69% городов имеется эта информация.

"Результаты такого исследования помогут уменьшить коррупционные риски, облегчат процесс инвестирования и создания нового бизнеса на местном уровне", - отметили в Transparency International.

Прямые иностранные инвестиции за прошлый год составляли 2 миллиарда долларов. Это на 1,5 миллиарда меньше, чем в позапрошлом году. Инвестор не идет в Украину, а наоборот — выходит. Объясняется это не коррупцией, а непрогнозируемостью политики правительства и особенно Нацбанка.