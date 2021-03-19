Назвали продукты, которые подорожали больше всего

Масло продают по более высоким ценам из-за дорогого подсолнечника. Фото: unsplash

Больше всего выросли цены на 3 категории продуктов - сахар, яйца и подсолнечное масло.

Причиной подорожания яиц стало повышение стоимости комбикорма. Масло продают по более высоким ценам из-за дорогого подсолнечника, объяснил экономист Григорий Кукуруза в эфире телеканала "Украина 24".

"Это виды сырья, которые изначально были ориентированы на внешний рынок. То есть почему внутренний производитель должен получать меньше в Украине, если он может получать больше на внешнем рынке. Из-за неурожая подсолнечника в этом году цены повысились с 900 долларов за тонну до 1700 - это рекордный рост за последнее десятилетие", - отметил экономист.

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По его словам, Украина традиционно находится на 1-м месте по экспорту подсолнечника, по кукурузе - в пятерке, по пшенице - 7-е или 8-е место.

"Раньше благодаря Минагрополитики заключался меморандум о квотах на экспорт, чтобы стабилизировать внутренние цены. В принципе все операторы их придерживались. Но Минагрополитики ликвидировали, и теперь регулятора данных процессов не существует", - добавил Кукуруза.

Наиболее стремительно в 2021-м подорожала свекла, которая прибавила в цене 40,8%.