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вторник, 13 июля 2021 11:29

Назвали причины стремительного роста цен в Украине

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В июне потребительская инфляция в Украине осталась на уровне 9,5%. За месяц цены выросли на 0,2%. Инфляция выше, чем прогнозировали в Нацбанке.

Обработанные продовольственные товары продолжили дорожать из-за высоких мировых цен на продовольствие.

Автор: Елена Луценко
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"Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов", - сообщили в НБУ.

На 8,1% выросла стоимость услуг. Поднялись цены заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхование личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси.

Цены на непродовольственные товары поднялись на 1,6%. Темпы роста цен на сырые продукты питания снизились до 5,1%.

Стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами, если сравнить в год. В месячном измерении подорожание незначительное из-за внедрения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.

В июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Причиной в НБУ назвали увеличение производственных затрат, в частности на топливо и оплату труда. Из-за повышения цен на пиво ускорилось удорожание алкогольных напитков.

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Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью 2021 года.

В Украине за год на 16% подорожал хлеб. Подсолнечное масло прибавило в цене 80%, а сахар подорожал на 70% по сравнению с июнем 2020 года, сообщают в Госстате.

Если сравнить с ценами в июне год назад, то яйца подорожали на 12,6%, мясо - на 10,4%, макароны - на 9%.

Овощи подешевели на 10%, а фрукты - на 11%.

Из-за подорожания природного газа на 34% выросли тарифы на жилье, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Электроэнергия стала дороже на 36,6%.

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Дата
13
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