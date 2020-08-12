Назвали причины очень высоких цен на малину

В этом году сезон местной малины начался с задержкой. Фото: pixabay.com

В этом году цены на малину колеблются в пределах 45-70 грн/кг, что в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В первой половине августа 2019 года оптовые цены на эту ягоду стартовали от 35 грн/кг.

Есть несколько причин увеличения цен на малину.

В результате холодной весны и дождливого лета сезон местной малины начался с задержкой. Неблагоприятные погодные условия сказались на качестве ягод. Производителям, которые могут предложить продукцию высшего качества, удается удерживать цены на малину на достаточно высоком уровне, утверждают аналитики EastFruit.

В этом году состоялись существенные потери урожая многих ягодных и косточковых культур. Как результат - высокие цены на позиции фруктовой корзины. Это поддерживает цены на малину, при том, что урожай этих ягод ожидается как минимум на уровне прошлого года.

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Поскольку предложение многих ягод и фруктов в этом сезоне весьма ограничено, потребители покупают то, что есть на рынке. Спрос на малину позволяет продавцам не пересматривать цены в сторону понижения.

Еще одна причина высоких цен - увеличение спроса со стороны заморозчиков, которые в последние годы увеличили свои мощности.

В результате неудачных сезонов 2017-го и 2018 года многие фермеры совсем отказались от выращивания малины. Поэтому поддержку ценам последние 2 сезона оказывает не только увеличение спроса на малину, но и уменьшение предложения.

В первом полугодии 2020-го Украина за границу продала плодово-ягодной продукции на $95 млн. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно за границу Украина продает грецкие орехи, замороженные фрукты и ягоды.