Назвали страны, где больше всего едят украинских ягод и фруктов

Преимущественно украинские ягоды и фрукты покупает Франция, Польша, Германия, Турция, Беларусь и Австрия. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2020-го Украина за границу продала плодово-ягодной продукции на $95 млн. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Преимущественно за границу Украина продает грецкие орехи, замороженные фрукты и ягоды. Например, поставки грецких орехов уменьшились на треть - с 33 тыс. т до 22 тыс. т. Экспорт яблок и груш сократился в 4 раза - с 42 тыс. т до 10 тыс. т. Продажи замороженных ягод на внешних рынках снизились с 18 тыс. т до 17 тыс. т, пишет east-fruit.com.

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Преимущественно украинские ягоды и фрукты покупает Франция, Польша, Германия, Турция, Беларусь и Австрия.

По словам Богдана Духницкого из Института аграрной экономики, на уменьшение экспорта повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это задержки партий продукции на территории Евросоюза, дополнительные проверки, уменьшение количества рейсов, рост стоимости морских перевозок.

В этом году в Украине фиксируют рекордную стоимость клубники, черешни, персиков, абрикосов и арбузов. Цены выросли из-за заморозков в конце весны и дождей в начале лета.