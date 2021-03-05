Назвали причину рекордного подорожания нефти

Цены на нефть могут резко возрасти. Фото: unsplash

Цены на нефть продолжают расти после решения ОПЕК+ о продолжении ограниченной добычи до конца апреля.

Сегодня стоимость барреля нефти Brent составила $67,37. Это на 0,94% больше, чем по результатам предыдущей сессии. Баррель нефти WTI торговался по $64,41. Это на 0,91% больше результатов прошедших торгов, пишет enkorr.

"Повышение цен на нефть поражает и потому, что происходит на фоне растущего доллара США", - говорит главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Эксперты объясняют, что котировки обычно падают, когда доллар растет. Сильный доллар делает нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

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Аналитики пересматривают свои прогнозы, чтобы отразить все факторы, влияющие на ценообразование нефти.

"Цены на нефть могут резко возрасти сейчас, когда рынок, вероятно, будет напряженным в течение всего лета. Нефть WTI по ​​цене 75 долларов больше не кажется удивительной, а нефть марки Brent может легко превысить 80 долларов до лета", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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