Назвали причину подорожания хлеба

Сейчас муку экспортируют из соседней Беларуси из-за ее низкой цены. Фото: unsplash

Средняя цена хлеба может вырасти на 8-10%.

Причиной подорожания эксперты называют снижение производства муки, пишет tsn.ua.

Муку экспортируют из соседней Беларуси из-за ее низкой цены.

"Несмотря на то, что импорт составляет не более 5%, эксперты говорят, что тенденция отрицательная. Именно поэтому, предполагается, что средняя цена хлеба вырастет примерно на 8-10%", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине ускорился рост цен: рассказали, что дорожает быстрее

По словам экспертов, премиальные сорта продукта питания станут дороже на четверть.

Украина вошла в список стран, где цены на яблоки и куриные яйца одни из самых низких.