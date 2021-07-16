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пятница, 16 июля 2021 10:12

Назвали новые штрафы за добычу ископаемых

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За незаконную добычу ископаемых в Украине усилят ответственность. Верховная Рада ввела новые штрафы за нарушения.

Автор: Елена Луценко
 

Во втором чтении одобрили законопроект №3576. Он вносит изменения в Уголовный кодекс, пишет "РБК-Украина".

За незаконную добычу полезных ископаемых стоимостью более 510 грн грозит штраф от 8,5 до 13,6 тыс. грн. Или ограничение/лишение свободы до трех лет.

Незаконная добыча ископаемых на более 1,7 тыс. грн будут наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. грн. Или ограничением/лишением свободы до пяти лет.

Нарушителю грозит лишение свободы от трех до шести лет за незаконную добычу ископаемых на объектах природно-заповедного фонда.

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На срок от пяти до восьми лет могут лишить свободы за незаконную добычу, если действия совершила группа, путем поджога, взрыва повлекла гибель людей или их массовое заболевание.

Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Депутаты внесли изменения в закон "О лекарственных средствах". "За" проголосовал 341 народный депутат.

Закон запрещает продажу лекарств, в частности с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам. Также запрещает доставку препаратов конечному потребителю - малолетнему лицу.

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