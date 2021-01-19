Назвали наиболее оплачиваемые вакансии Киева

В дефиците - представители рабочих профессий. Фото: pexels.com

Спросом у столичных работодателей пользуются квалифицированные рабочие. В дефиците - представители рабочих профессий.

Самый высокий средний размер зарплаты предлагается в вакансиях:

- электрослесарь по ремонту и обслуживанию электростанций - 24,4 тыс. грн;

- главный механик - 23,8 тыс. грн;

- руководители отделов и структурных подразделений - 22,7 тыс. грн;

- электромонтер контактной сети - 22 тыс. грн;

- исполнительный директор и продюсер - 21,8 тыс. грн;

- инженер-программист - 21,7 тыс. грн;

- каменщик - 21 тыс. грн.

Замыкают перечень газосварщики, испытатели и слесари-сборщики двигателей, электромонтажники, литейщики металлов и сплавов, которым предлагают по 20 тыс. грн, передает "РБК-Украина".

Также в Киеве стабильно высокий спрос на воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.

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Высокий спрос и на работников сферы торговли и услуг - продавцов-консультантов, продавцов продовольственных товаров, помощников воспитателей, поваров, охранников и тому подобное. Востребованы также уборщики, дворники, грузчики, подсобные рабочие.

Госбюджет-2021 предусматривает повышение зарплат педагогам в среднем на 25,5%. Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн.