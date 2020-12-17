Назвали лучшую валюту 2020 года

Шведская крона смогла преодолеть весенний спад. Фото: unsplash

Лучшей основной валютой мира в 2020 году стала шведская крона.

Ей предоставили такой статус благодаря быстрому восстановлению после мартовских минимумов, пишет "РБК-Украина".

По данным Bloomberg, шведская крона смогла преодолеть весенний спад, вызванный пандемией коронавируса, скорее швейцарского франка и датской кроны.

Одной из главных причин силы шведской валюты стала позиция Центробанка Швеции Riksbank, который не стал снижать ставки для смягчения удара по экономике страны во время пандемии.

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Riksbank стал первым центробанком мира, который на практике применил политику отрицательных ставок. В июле 2009 года он снизил ставку репо, которая является его основным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%. Это, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%.

Курс доллара в 2021 году будет на уровне 29,1 грн/$. Такой показатель предусмотрели в госбюджете.