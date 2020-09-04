Назвали лучший украинский город для бизнеса

Рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Фото: unsplash.com

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине, по версии сентябрьского выпуска Forbes.

Как отмечают авторы, рейтинг составили, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Оценивали привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек, пишет "Лига.net".

Ивано-Франковск набрал 720 баллов по 10 критериям: прозрачность городской власти - 69 баллов, деловая активность - 70 баллов, рейтинг Doing Business - 88 баллов, покупательная способность - 51 балл, транспортное сообщение - 36 баллов, безопасность - 80 баллов, образование - 69 баллов, восприятие города жителями - 86 баллов, миграционная привлекательность - 85 баллов, экологическая ситуация - 86 баллов из 100.

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В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

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