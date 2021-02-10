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Назвали детали, которые способны перевернуть ход онлайн-собеседования

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Назвали детали, которые способны перевернуть ход онлайн-собеседования
Стоит найти на время собеседования тихое место с нейтральным фоном. Фото: unsplash

Чтобы не потерять потенциальное место работы, кандидатам советуют проверять исправность техники и наличие соответствующих онлайн-программ перед началом разговора.

Во время онлайн-собеседования важно, чтобы кандидатов не отвлекали посторонние факторы. Так обе стороны смогут избежать дополнительного стресса, рассказала рекрутер в Matic Ирина Сулацкая для Happy Monday.

Уточните формат видеособеседования

Иногда компании не уточняют, в каком формате пройдет онлайн-собеседование - аудио или видео, или не отправляют заранее приглашение со ссылкой на видеовызов. Чтобы избежать неожиданностей, украинцам советуют проявить инициативу и спросить рекрутера, как будет происходить собеседование и какой инструмент вам для него понадобится.

Проверьте свою технику и подготовьте "план Б"

Тихий звук или его отсутствие, проблемы с камерой, интернетом или операционной системой происходят крайне часто.

"Советую перед интервью проверить свою технику, положить рядом или сразу подключить зарядное устройство, проверить скорость интернета и протестировать инструмент, который будете использовать для видеособеседования. И все это - по крайней мере за 5-10 минут до разговора", - говорит Ирина Сулацкая.

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Найдите тихое место и нейтральный фон

Эксперт добавляет, что рекрутеры тоже живые люди, которые оказались в новой онлайн-реальности.

"Я, например, постоянно предупреждаю кандидатов о том, что моя кошка может очень громко мяукать, а соседи решили сделать капитальный ремонт. Все это - нормальные, жизненные вещи, и, скорее всего, рекрутер не обратит на них внимание: продолжит задавать вопросы и отвечать на ваши", - объясняет Ирина Сулацька.

По ее мнению, все же стоит найти на время собеседования тихое место с нейтральным фоном.

"Вам самим будет значительно проще сконцентрироваться, следить за ходом разговора и презентовать себя как профессионала лучшим образом. Собеседование - это всегда стресс, а с дополнительными факторами, которые отвлекают, оно может стать настоящим испытанием", - убеждена эксперт.

Постройте связь с интервьюером

Некоторые менеджеры по найму рассказывают, что им сложнее принимать решения относительно кандидата, если они ни разу не видели человека вживую.

"Чтобы выстроить связь в онлайн-формате, поддерживайте зрительный контакт с интервьюером, будьте полностью включенными в разговор и не перебивайте собеседника, жестикулируйте, если это для вас естественно, и улыбайтесь, если вам действительно этого хочется", - резюмировала Ирина Сулацкая.

При поиске работы нужно быть готовым рассказать о своей способности к обучению и узнать как можно больше о компании, в которой хочется работать.

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