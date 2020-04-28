Назвали дату открытия туристического сезона

В Болгарии планируют открыть активный курортный сезон с 1 июля pixabay.com

Пока в Европе разрабатывают туристический "covid-паспорт", правительство Болгарии заявило, что рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и активный летний сезон с 1 июля", - цитирует агентство БГНЕС министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

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Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

"Я надеюсь, что кризис сделает нас сильными и сплоченными, несмотря на напряженность, которую каждый из нас чувствует в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила Ангелкова.

Крупнейшие туроператоры Украины Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR сообщают, что карантин признан форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры. Вместо этого компании предлагают перебронировать путевки на новые даты до 31 октября 2020 года.