Назвали банкноты, которые подделывают чаще всего

Чаще всего, в 83% случаев, подделывают купюры номиналом 20 и 50 евро. Фото: Новое Время

В первой половине 2018 года Европейский центральный банк изъял из обращения 301 тыс. поддельных евробанкнот. Это на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017-го.

Чаще всего, в 83% случаев, подделывают купюры номиналом €20 и €50, пишет Сегодня.

В 10,9% случаев подделывают банкноту номиналом €100. Реже, в 0,8% случаев - купюру номиналом 200.

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В то же время поддельных банкнот меньше, чем настоящих. Количество последних постоянно увеличивается. В прошлом году число евробанкнот в обращении выросло на 5,9%, их стоимость - на 4%. Всего в еврозоне больше 21 млрд купюр единой валюты совокупной стоимостью свыше 1,1 трлн.

"За первое полугодие 2018 года в Германии изъяли 31,1 тысячи фальшивых купюр на 1,8 миллиона евро. Количество поддельных евро уменьшилась на 6,2%. Статистически на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 7 фальшивых банкнот в год", - заявил член правления Бундесбанка Йоханнес Беерман.

В Украине в шесть раз выросло количество поддельных банкнот номиналом 500 грн. За год из оборота изъяли почти 10,5 тыс. шт. фальшивых купюр на сумму 3,6 млн грн.