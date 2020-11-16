Назвали 2 причины нового повышения цен на нефть

Увеличение цены на нефть связывают с заявлением советника президента США Джо Байдена. Фото: pixabay

После заявлений советника Джо Байдена и подписания торгового соглашения странами АСЕАН цены на нефть начали расти.

К 8:30 по Киеву стоимость январских фьючерсов на нефть Brent составила $43,27 за баррель, что на $0,49 больше предыдущего показателя. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь выросла до $40,71 за баррель. Повышение стоимости составляет $0,57, пишет Liga.net.

Увеличение цены на нефть связывают с заявлением советника президента США Джо Байдена по борьбе с распространением коронавируса Вивека Мэрти. В интервью телеканалу Fox он назвал локдауны крайней мерой.

По его словам, власти США рассматривают санитарные мероприятия, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или уменьшить в зависимости от степени опасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему дорожает топливо на заправках

Оптимизм рынка также связан с подписанием странами АСЕАН в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле. Этот документ формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

В начале прошлой недели резко выросли цены на нефть из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах. Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $41,49 за баррель. Это на 5,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.