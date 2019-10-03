Назначили временного главу Укравтодора

Временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины правительство назначило экс-начальника Управления эксплуатации дорог Укравтодора Олега Федоренко.
Ранее Федоренко работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и Киевском облавтодоре, сообщила пресс-служба ведомства.
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Федоренко имеет профильное образование. Он окончил Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель.
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал главе правительства заявление об отставке.
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