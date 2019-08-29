Нашли способ, как увеличить ВВП Украины

В Украине ВВП может вырасти на 2%, когда заработает рынок земли. Фото: Економічна правда

ВВП может вырасти на 2%, если Украина откроет рынок земли.

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрением мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", - заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, пишет "Укрінформ".

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Благодаря рынке земли вырастет кредитования малых и средних фермерских хозяйств, говорится в пресс-релизе. Они смогут использовать землю в качестве залога.

Также активно будут инвестировать в рынок земли сельскохозяйственного назначения.

В Украине рынок земли могут открыть в следующем году. Для этого до конца 2019-го новая власть запланировала завершить земельную реформу.