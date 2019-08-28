Нашли способ, как экономить на лекарствах

В следующем году украинцы смогут выбирать, какие лекарства покупать - дорогие или дешевые аналоги. Фото: Depositphotos

В следующем году украинцы смогут купить в аптеке недорогие аналоги брендовых лекарств.

Так, 27 августа Министерство здравоохранения обнародовали проект приказа, согласно которому государственный реестр лекарственных препаратов будет дополняться данными о "эквивалентности лекарственного средства в соответствии с типами лекарственных средств, утвержденных Минздравом", пишет ubr.ua.

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В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит украинцам экономить. Люди сами будут выбирать, какие препараты покупать.

Также министерство ссылается на евроинтеграционные стремления Украины. Так, в Германии, Швеции и Ирландии устанавливаются различные типы лекарств в зависимости от эквивалентности. Госорганы в открытом доступе публикуют информацию об аналогах препаратов.

Министерство здравоохранения расширило список препаратов по правительственной программе "Доступні ліки". В реестр добавили еще 14 названий. Теперь в списке будут 254 препарата. Из них 72 бесплатных, за другие необходимо доплатить небольшую разницу. Из них 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - для диабета второго типа, 14 - для бронхиальной астмы.