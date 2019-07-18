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четверг, 18 июля 2019 15:58

Нашли колоссальные ресурсы нефти и газа в Украине

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Нашли колоссальные ресурсы нефти и газа в Украине
Ученые нашли перспективные районы Украины для добычи найти. Фото: animalworld

Ученые нашли на территории Украины колоссальные запасы нефти и газа.

Украина занимает 3 позицию в рейтинге разведанных запасов нефти и газа после Норвегии и Нидерландов, пишет dt.ua.

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"Ученые университета провели основательный работу с оценки ресурсной базы. По самым осторожным выводам, неразведанные традиционные углеводородные ресурсы в восточном, Льовове и южных нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд т условного топлива. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов - сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря", - говорит Сергей Куровец, проректор Ивано-Франковского университета нефти и газа.

Наиболее перспективными для добычи нефти и газа считают Восточный регион.

6 июля в Одесский порт прибыл танкер под флагом Гонконга "Висдом Венчер". Он впервые в истории доставил в Украину американскую нефть - 75 тыс. Т. Ее закупила Укртатнафта для переработки на Кременчугском заводе.

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